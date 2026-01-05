Haberler

Balıkesir'deki silahlı saldırıda ölü sayısı 2'ye yükseldi

Güncelleme:
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan Zafer Aydoğdu, hastanede hayatını kaybederek ölü sayısını 2'ye çıkardı. Olayla ilgili olarak tutuklanan Gürkan T.'nin saldırı anı detaylandırıldı.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde restorana yapılan silahlı saldırıda yaralananlardan birinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 2 oldu.

Kızko sahilinde bulunan bir restorana 1 Ocak'ta düzenlenen silahlı saldırıda yaralananlardan Zafer Aydoğdu (50), kaldırıldığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 2 çocuk babası Aydoğdu'nun hayatını kaybetmesiyle olaydaki ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Yeni yılın ilk saatlerinde Kızko sahilindeki bir restorana gelen Gürkan T. (42), işletme sahibi Ahmet E.'den alkollü içecek istemiş, olumsuz yanıt alması üzerine aracına giderek aldığı tüfekle tekrar içeri girip etrafa rastgele ateş açmıştı. Saldırıda Hasan Durko olay yerinde hayatını kaybetmiş, Zafer Aydoğdu, işletme sahibi Ahmet E. ile ismi öğrenilemeyen bir kadın yaralanmıştı. Olayın ardından kısa sürede jandarma ekiplerince gözaltına alınan Gürkan T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
Haberler.com

