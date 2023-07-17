Balıkesir'de Otomobil Kazası: 6 Kişi Yaralandı
Güncel Haberler
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında, 2 araç çarpıştı ve 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Erol Fen idaresindeki 10 DB 900 plakalı otomobil, Kasapzade Mahallesi mevkisinde, emniyet şeridinde duran Ali Osman Türe yönetimindeki 10 AFG 017 plakalı otomobile çarptı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Ali Altın, Hatice Fen, Naz İrem Türe ve Fatma Türe yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince, Kepsut Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Ali Altın'ın, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Erkan Yıldız - Güncel