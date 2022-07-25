Balıkesir'de otomobil ile çarpışan motosikletin 90 yaşındaki sürücüsü öldü Balıkesir'de otomobille çarpışan motosikletin 90 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti. Balıkesir'de otomobille çarpışan motosikletin 90 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti. Aydın Özkan (45) yönetimindeki KEH J 6161 yabancı plakalı otomobil, Altıeylül-Kesput kara yolu Balıklı mevkisinde Mehmet Ziya Saltık (90) yönetimindeki 10 DDB 54 plakalı motosikletle çarpıştı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Mehmet Ziya Saltık'ın kaza yerinde öldüğünü belirledi. Saltık'ın cenazesi Balıkesir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. AA / Erkan Yıldız - Güncel Mehmet Ziya Balıkesir Güncel Haberler

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