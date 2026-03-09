Haberler

Balıkesir'de şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde şarampole devrilen otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili ekipler, yaralıları hastanelere sevk etti.

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi köprülü kavşağı mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 10 FD 920 plakalı otomobil, şarampole devrildi.

Kaza sırasında bazıları aracın içinden fırlayıp çevreye savrulan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi ile Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan biri yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Miraç Kaya
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

