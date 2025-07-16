Balıkesir'de Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor

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Balıkesir'in Savaştepe ve Altıeylül ilçeleri sınırında çıkan orman yangınına, şiddetli rüzgar altında 3 helikopter ve çok sayıda araçla müdahale ediliyor.

Balıkesir'in Savaştepe ve Altıeylül ilçeleri sınırında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Savaştepe ilçesine bağlı Çaltılı Mahallesi ile Altıeylül ilçesine bağlı Kirazköy Mahallesi sınırındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Şiddetli rüzgarın hakim olduğu bölgede başlayan orman yangınına 3 helikopter, 21 arazöz, 6 su ikmal aracı, 9 ilk müdahale aracı, 5 hizmet aracı, 1 dozer, 1 greyder ve 150 personel ile müdahale ediliyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
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