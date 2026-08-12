Haberler

Edremit'te makilik yangını kontrol altında

Edremit'te makilik yangını kontrol altında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Edremit ilçesinde makilik ve mera alanında çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde makilik ve mera alanında çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Tepeoba Mahallesi kırsalındaki makilik ve mera alanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı hava ve kara unsurları sevk edildi.

Havadan 2 uçak ve 1 helikopter, karadan ise arazözlerle müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
Trump'tan garip bir İran çıkışı daha: Allah'a hamdolsun ki...

Trump'tan garip bir İran çıkışı daha: Allah'a hamdolsun ki...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bayrağa çirkin saldırı! Şehri ayağa kaldıran kadın yakalandı

Yaptığı hainlik şehri ayağa kaldırdı, şimdi hesap veriyor
MHP 'Yasa kapsamında' dedi, Demirtaş'ın tahliyesi için tarih verildi

MHP 'Yasa kapsamında' dedi, Demirtaş'ın tahliyesi için tarih verildi
Köfteci Yusuf'ta çekilen görüntü sosyal medyayı ikiye böldü

Köfteci Yusuf'ta çekilen görüntü büyük tartışma yarattı

Cep telefonları bir aileyi yok ediyordu! Son anda kurtuldular

Hepimizin cebinde var! Az daha bir aileyi yok ediyordu
Fenerbahçe, Romelu Lukaku transferini resmen açıkladı

Bu iş bitti! Fenerbahçe yeni golcüsünü resmen açıkladı
Cenazeye katılmayan eşine boşanma davası açtı! İşte çıkan karar

Cenazeye katılmayan eşine boşanma davası açtı! İşte çıkan karar
Cansever'in büyük sırrı! Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı

Cansever'in büyük sırrı! Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı