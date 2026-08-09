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Erdek’te Sahil İşgaline Zabıta Müdahalesi

Erdek’te Sahil İşgaline Zabıta Müdahalesi
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Balıkesir Erdek’te sahile zincirli ve betonla sabitlenmiş şezlong, masa ve şemsiyeler zabıta ekiplerince kaldırıldı; uyarıya rağmen kaldırılmayan malzemeler toplandı ve ilgililere Kabahatler Kanunu gereği ceza kesildi.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde sahilde zincirli bulunan şezlong, masa ve şemsiyeler zabıta ekiplerince kaldırıldı.

Erdek Belediyesi zabıta ekipleri, Çuğra ve Kurbağalı sahillerinde şezlong, masa ve şemsiyelerini zincirleyerek kumsalı işgal edenlere yönelik çalışma yürüttü.

Denetimlerde, bazı kişilerin eşyalarını sahilde birbirine zincirlediği ya da betonla sabitlediği tespit edildi.

Daha önce yapılan uyarılara rağmen kaldırılmayan malzemeler, ekiplerce kesilerek sahilden toplandı.

Kamusal alanı işgal ettiği belirlenen şahıslara Kabahatler Kanunu'nun ilgili hükümleri gereğince ceza uygulandı.

Kaynak: AA
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