Balıkesir'de Kayalıklara Düşen Genç Hayatını Kaybetti

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, arkadaşlarıyla otururken dengesini kaybedip kayalıklara düşen 31 yaşındaki Sertan Taşdelen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BALIKESİR'in Erdek ilçesinde arkadaşıyla sahil kenarındaki tepelikte oturup denizi seyrederken dengesini kaybedip kayalıklara düşen Sertan Taşdelen (31) yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Erdek ilçesi Seyitgazi Tepesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla tepelikte sete oturup denizi seyreden Sertan Taşdelen, iddiaya göre dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten kayalıklara düştü. İhbar üzerine bölgeye arama-kurtarma, polis, sağlık ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu düştüğü kayalıklarda bulunan Taşdelen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Sertan Taşdelen'in cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

