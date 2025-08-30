Balıkesir'de Jandarma Taklidiyle Dolandırıcılık Yapan 3 Şüpheli Tutuklandı

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde, kendilerini jandarma olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 3 kişi tutuklandı. Şüphelilerin, bir çiftten 4 bilezik, 800 avro ve 2 bin 200 dolar aldığı öğrenildi.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde, telefonda kendilerini jandarma olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İlçeye bağlı Mecidiye Mahallesi'nde yaşayan bir çifti telefonla arayıp kendilerini jandarma olarak tanıtan şüphelilerin 4 bilezik, 800 avro ve 2 bin 200 dolar aldığı şikayeti üzerine çalışma başlatıldı.

Jandarma ekipleri, şüpheliler M.C.G. (17), A.A.A. (17) ve M.A.D'yı (21) yakaladı.

Gözaltına alınan suça sürüklenen çocuklar ile M.A.D, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ekipler, bilezik ve dövizleri sahiplerine teslim etti.

Kaynak: AA / Alper Çobanoğlu - Güncel
500
