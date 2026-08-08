Haberler

Balıkesir'de Temmuzda 1521 Olaya Müdahale

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, temmuz ayında 20 ilçede 937 yangın, 489 kurtarma, 94 trafik kazası ve bir su baskınına müdahale etti. Ekipler, 258 vatandaş ve 289 hayvanı kurtarırken, 193 denetim yapıp 379 kişiye yangın güvenliği eğitimi verdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, temmuz ayında il genelinde meydana gelen 1521 olaya müdahale etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, temmuz ayında 20 ilçede 937 yangın, 489 kurtarma, 94 trafik kazası ve bir su baskını olmak üzere toplam 1521 olaya müdahale etti.

Olaylarda 258 vatandaş ile 289 hayvan kurtarıldı.

Ekipler ayrıca temmuz ayında yangın güvenliği kapsamında 193 denetim gerçekleştirirken, 379 kişiye de yangın güvenliği eğitimi verdi.

Kaynak: AA
Cevdet Yılmaz'dan Mısır'ın Mekke Anlaşması'na katılımına yeşil ışık: Neden olmasın?

Erdoğan'ın yardımcısı sinyali verdi! Bu imza atılırsa dengeler değişir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Koreli fenomene İstanbul'da taciz! O anlar canlı yayına yansıdı

Bugün de utandık! Her şey canlı yayına saniye saniye yansıdı
Kayahan'ın 'Gönül Köşkü' satılıyor! İstenen rakam dudak uçuklattı

Kayahan'ın "Gönül Köşkü" satılıyor! İstenen rakam dudak uçuklattı
Vapurda skandal görüntü! Şort giyen genç kıza bastonla vurdu

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Dünya Bankası'ndan Suriye'ye 100 milyon dolarlık hibe

Komşuya para muslukları açıldı! 100 milyon dolar hibe ettiler
Büyük aşk nikahla taçlanıyor! Ronaldo ve Georgina evleniyor

Bugün büyük gün! Yıllar süren sevgililik bitiyor

Fenerbahçe Lukaku için masada: Napoli'nin istediği rakam belli oldu

Ve beklenen oldu!

Eşiyle yürürken sivil polis bir anda yanlarına geldi! Sebebini açıklayınca şaşırdılar

Eşiyle yürürken sivil polis seslendi! Nedeni ikisini de şaşırttı