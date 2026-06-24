Haberler

Balıkesir-Edremit'te seyir halindeki servis aracı alev aldı, kullanılamaz hale geldi

Balıkesir-Edremit'te seyir halindeki servis aracı alev aldı, kullanılamaz hale geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir-Edremit kara yolunda seyir halindeyken motor kısmından alev alan personel servis aracı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Sürücü, aracı yol kenarına çekerek personeli tahliye etti. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, alevlerin ormanlık alana sıçraması paniğe yol açtı ancak hızlı müdahale ile yangın kontrol altına alındı.

Balıkesir- Edremit kara yolunda seyir halindeyken motor kısmından alev alan personel servis aracı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Seyir halindeki aracın motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı kontrollü bir şekilde yol kenarına çekerek, içerisinde bulunan personelin tahliyesini sağladı.

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine, bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede olay yerine ulaşarak başlattığı müdahale sonucunda yangın kontrol altına alındı. Servis aracı yangın sonucu tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında alevlerin yol kenarındaki ormanlık alana sıçraması kısa süreli paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin hızlı ve koordineli çalışması sayesinde alevler ormanlık alana yayılmadan söndürüldü.

Kaynak: AA / Hakan Firik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni katılımların sinyalini verdi: Devam edeceğiz

Günlerdir konuşulan iddiaları doğruladı: Devam edeceğiz
CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, AK Parti'ye katıldı

O da artık AK Partili

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nihat Doğan'ın kullandığı ifade bir kenti ayağa kaldırdı! MHP'li vekilden de tepki var

Kullandığı ifade bir kenti ayağa kaldırdı! MHP'li vekil de saydırdı

Hacıosmanoğlu'ndan Infantino'ya telefon: Bu kural futbolun doğasına ters

Dünya Kupası'ndan elendiğimiz gibi Infantino'yu aramış

İngiltere'de dikkat çeken yürüyüş

Görüntü bugün kaydedildi!
Taksim'de skandal görüntü! Japon yayıncıyı rahatsız etti, esnaf müdahale etti

Taksim'de skandal görüntü! Esnaf müdahale etti, ortalık karıştı
'Cumhur İttifakı Ocakları Başkanı' diye gezen Ferhat Aydoğan için karar verildi

"Cumhur İttifakı Ocakları Başkanı" diye gezen kişi için karar verildi
Ankara'daki operasyondan yeni detay! Özel harekata ateş açıldı, teröristler etkisiz hale getirildi

Özel harekata ateş açıldı, karı-koca etkisiz hale getirildi
Korkunç facia! Sıcak hava balonu alev aldı, 8 kişi hayatını kaybetti

Yürek yakan kare! Saniyeler sonra yaşanacaklardan habersizdiler