Haberler

Balıkesir'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Balıkesir'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Öğretmenler Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'ndeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede ulaşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Burhaniye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin 2 araç ve 6 personelle gerçekleştirdiği çalışma sonucunda yangın bitişikteki iş yerlerine sıçramadan kontrol söndürüldü.

İş yerinde hasar oluşturan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA
Öğretmen, polis, vaiz! İşte hükümetin açıkladığı rapora göre meslek meslek zamlı maaşlar

İşte hükümetin açıkladığı rapora göre meslek meslek zamlı maaşlar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Antalya Belediye Başkanvekili Özdemir'in pehlivanlara moral ziyareti olay oldu

Moral ziyareti olay oldu

Trabzonspor bombayı Fenerbahçe'nin eski hocasıyla patlatıyor

Trabzonspor bombayı Fenerbahçe'nin eski hocasıyla patlatıyor
ABD'den Türkiye merkezli üç taşımacılık şirketine 'İran' yaptırımı

ABD'den Türkiye merkezli üç şirkete yaptırımı: Akıl almaz suçlamalar
DMM'den orman yangınlarıyla ilgili iddialara yalanlama: Tamamen asılsız

Bazı gruplar bu iddiayı yaydı ama DMM'nin mesajı net: Tamamen asılsız
Ekrem İmamoğlu artık maç izleyemeyecek! İşte gerekçesi

Artık maç izleyemeyecek! İşte gerekçe
Merih Demiral'ın delirdiği anlar! Soyunma odasını bastı

Milli futbolcumuzla dalga geçtiler, o da gerekeni yaptı!

Üç büyükşehirde okul servisi ücretleri belli oldu! Fiyatlar cep yakıyor

Okullar açılmadan velilere kötü haber! Yeni tarife cep yakıyor