Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

H.K'nin kullandığı 03 ACE 249 plakalı otomobil, Balıkesir-Edremit kara yolu Ortamandıra Mahallesi mevkisinde, H.H. idaresindeki 06 FB 4658 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile H.K'nin kullandığı otomobildeki H.K, Z.K. ve E.S.K. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
