Havran'da Korkutan Kaza: 4 Yaralı

Balıkesir'in Havran ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

B.V. idaresindeki 10 H 2340 plakalı hafif ticari araç, Balıkesir-Havran yolu Köylüce Mahallesi kavşağında N.K. yönetimindeki 34 NVN 274 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan S.K. ve H.K. yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar kaldırıldıkları Havran Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA