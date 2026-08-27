Dursunbey'de kamyonet 91 yaşındaki yayaya çarptı: 1 ölü
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde geri manevra yapan kamyonetin çarptığı 91 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde geri manevra yapan kamyonetin çarptığı 91 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.
N.K. (48) idaresindeki 10 AEY 672 plakalı kamyonet, Selimağa Mahallesi meydanında geri manevra yaptığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan R.K'ye (91) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde R.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Sürücü N.K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA