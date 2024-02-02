Üye Girişi
Haberler

Balıkesir'de elebaşılığını Gökhan Kuş'un yaptığı organize suç örgütü çökertildi

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Balıkesir'de gerçekleştirilen "Kafes-34" operasyonlarında elebaşılığını Gökhan Kuş'un yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda örgüt elebaşı ile birlikte 13 şüpheli yakalandı. Örgütün suç dosyasına ilişkin detayları paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'de gerçekleştirilen operasyonlarda elebaşılığını Gökhan Kuş'un yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Örgüte ait suç dosyasının detaylarını da paylaşan Bakan Yerlikaya, operasyonda elebaşı dahil 13 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

YERLİKAYA: ÖRGÜT ELEBAŞIYLA BİRLİKTE 13 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; " Balıkesir'de gerçekleştirilen "KAFES-34" Operasyonlarında elebaşılığını Gökhan Kuş'un yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda örgüt elebaşı ile birlikte 13 şüpheli yakalandı. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız!

ÖRGÜTÜN SUÇ DOSYASI BİR HAYLİ KABARIK

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında; elebaşılığını Gökhan Kuş'un yaptığı organize suç örgütünün;

  • Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suretiyle yağma, tahsilatçılık ve tefecilik yaparak haksız menfaat elde ettikleri,
  • Korkutma ve haraç alma amaçlı olarak ikamet kurşunlama olayını gerçekleştirdikleri,
  • Eğlence mekânlarına çöktükleri,
  • Silahlı tehdit, silahla yaralama ve kasten öldürmeye teşebbüs eylemlerini gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu;

  • 6 adet ruhsatsız tabanca ve
  • Muhtelif miktarda uyuşturucu maddeye el konuldu. Operasyonları düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin."

Balıkesir'de elebaşılığını Gökhan Kuş'un yaptığı organize suç örgütü çökertildi

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Ali Yerlikaya Operasyon Balıkesir Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

2 ŞUBAT BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Resmi Gazete bugün (2 Şubat) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Rehin alınan fabrika son durum ne? Rehin alınan fabrika saldırgan yakalandı mı? Rehineler kurtarıldı mı? Adalara nasıl gidilir? İstanbul Adalara gidiş yolları nelerdir? Adalara nasıl gidilir fiyat 2022 İmalı sözler 2024: Sevgiliye, kocaya imalı sözler! En imalı sözler nelerdir? Resimli imalı sözler, kısa imalı sözler 20 Mart hangi burç? 20 Mart Balık burcu mu yoksa Koç burcu mu? 20 Mart günü doğanların burcu nedir? 20 Mart burç özellikleri neler? 19 Mart hangi burç? 19 Mart günü doğanların burcu nedir? 19 Mart gününün yükselen burçları ve saatleri nelerdir? 19 Mart burç özellikleri neler? 18 Mart hangi burç? Doğum günü18 Mart olanların burcu ne olur? 18 Mart gününün yükselen burçları, saatleri ve dakikaları nelerdir? 17 Mart hangi burç? Doğum tarihi 17 Mart olan kişinin burcu ne olur? 17 Mart gününün yükselen saatleri ve burçları nelerdir? 17 Mart burç özellikleri Apandisit nerede? Apandisit (Apandis) nerede olur? Apandisit ağrısı nerede olur, hangi bölgede? Apandis vücudun neresinde? Tam kare sayılar | 1000'e kadar olan tam kare sayılar nelerdir? Tam kare doğal sayılar kaçtır? Kareköklü sayılar nelerdir? Rüyada dut ağacı görmek nedir? Rüyada dut görmek ne anlama gelir? Rüyada beyaz dut görmek, kırmızı dut görmek, kara dut görmek! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 2 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 2 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 2 Şubat 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Spontane nedir? Spontane ne demektir? Spontane TDK anlamı nedir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title