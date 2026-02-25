Haberler

Balıkesir'de F-16 Uçağının Düşmesi... ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'tan Taziye Mesajı

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Balıkesir'de F-16 savaş uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat için yayımladığı başsağlığı mesajında, "Bu yas döneminde müttefikimiz ve NATO ortağımız Türkiye'nin ve Türk halkının yanındayız" dedi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, X hesabından yayımladığı mesajda, "Başkan Donald J. Trump ve Amerikan halkı adına, bugün Balıkesir'de hayatını kaybeden Türk Hava Kuvvetleri pilotunun ailesine en içten taziyelerimi sunarım. Bu yas döneminde müttefikimiz ve NATO ortağımız Türkiye'nin ve Türk halkının yanındayız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
