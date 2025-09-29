Balıkesir'de 'Dur' İhtarı Sonrası Kaçan Sürücü Kaza Yaptı
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, yayaya ve iki araca çarparak kazaya sebep oldu. Polis ekipleri tarafından yakalanan sürücünün yol açtığı kaza sonrası bir yaya hastaneye kaldırıldı.
Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, yayaya ve iki araca çarptı.
İlçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi Teknik Lise Caddesi'nde denetim yapan polis ekipleri, O.Z. idaresindeki 10 BM 911 plakalı otomobile "dur" ihtarında bulundu.
Kaçan araç, bir süre sonra kontrolden çıkarak cadde üzerinde yürüyen Remziye Ç.'ye, ardından Burcu E. yönetimindeki 10 BEG 96 plakalı otomobile ve Sadettin D. idaresindeki 10 ZN 364 plakalı otomobile çarptı.
Şüpheli O.Z, aracın kaldırıma çıkması sonucu polis ekiplerince yakalandı.
Sağlık ekiplerince Balıkesir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Remziye Ç'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.