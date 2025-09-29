Haberler

Balıkesir'de 'Dur' İhtarı Sonrası Kaçan Sürücü Kaza Yaptı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, yayaya ve iki araca çarparak kazaya sebep oldu. Polis ekipleri tarafından yakalanan sürücünün yol açtığı kaza sonrası bir yaya hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, yayaya ve iki araca çarptı.

İlçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi Teknik Lise Caddesi'nde denetim yapan polis ekipleri, O.Z. idaresindeki 10 BM 911 plakalı otomobile "dur" ihtarında bulundu.

Kaçan araç, bir süre sonra kontrolden çıkarak cadde üzerinde yürüyen Remziye Ç.'ye, ardından Burcu E. yönetimindeki 10 BEG 96 plakalı otomobile ve Sadettin D. idaresindeki 10 ZN 364 plakalı otomobile çarptı.

Şüpheli O.Z, aracın kaldırıma çıkması sonucu polis ekiplerince yakalandı.

Sağlık ekiplerince Balıkesir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Remziye Ç'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
Trump - Netanyahu görüşmesi öncesi Beyaz Saray'dan açıklama: Gazze ile ilgili anlaşmaya çok yakınız

"Gazze ile ilgili anlaşmaya çok yakınız"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
35 TL'ye döner satan esnaf: Maliyetini bakın nasıl hesapladı

35 TL'ye döner satan esnaf: Maliyetini bakın nasıl hesapladı
O hareketine dikkat: Güllü, odaya girdiğinde ne gördü?

Güllü, odaya girdiğinde ne gördü?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.