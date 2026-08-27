Down Sendromlu Bireyler İçin 'Özel Şefler' Projesi Balıkesir'de Tanıtıldı

Balıkesir'de down sendromlu bireylerin mesleki becerilerinin geliştirilmesi ve istihdama katılımlarının desteklenmesi amacıyla hazırlanan projenin tanıtımı yapıldı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Özel Şefler Yetişiyor: Down Sendromlu Bireyler İçin Mesleki Gelişim ve İstihdam Projesi"nin lansmanı Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Engelsiz Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Programa Vali Yardımcısı Eyüp Kaykaç, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, Yeni Dünya Sanat Araştırma ve Eğitim Derneği ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, proje paydaşları ve davetliler katıldı.

Özalp, 18-45 yaşlarındaki 20 down sendromlu bireye aşçılık alanında teorik ve uygulamalı mesleki eğitim verilecek projenin lansmanında yaptığı konuşmada, Engelsiz Gençlik Merkezi'nin özel gereksinimli bireylerin sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerini desteklediğini belirterek, "Özel gereksinimli bireylerimizin hayatın her alanında daha güçlü ve aktif şekilde yer almalarını destekleyen çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz." dedi.

Eğitimlerle katılımcıların mesleki becerilerinin ve sosyal uyumlarının geliştirilerek iş hayatına hazırlanmaları ve istihdama yönlendirilmeleri hedefleniyor.

Kaynak: AA