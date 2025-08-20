Balıkesir'de Depremzedeler İçin Konteyner Kurulumları Tamamlandı

Balıkesir'de Depremzedeler İçin Konteyner Kurulumları Tamamlandı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından evleri hasar gören vatandaşlar için AFAD koordinesinde konteynerler kurulup teslim edildi. Vatandaşlar, yeni yaşam alanlarına geçmenin mutluluğunu yaşıyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde evleri ağır hasar gören kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlar için konteyner kurulumları yapıldı.

Afad koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesinin altyapı çalışmalarını tamamladığı konteynerler, depremden etkilenen kırsal mahallelere yerleştirildi.

Bölgeye ulaştırılan konteynerlerin kurulumu tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi.

İçerisinde klima, buzdolabı, ranza, yatak, halı, nevresim takımı, battaniye, mutfak seti, set üstü ocak ve termosifon gibi temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu konteynerlerde barınan vatandaşlardan Hüsna Hanım, Kertil Mahallesi'nde depremi şiddetli şekilde hissettiklerini söyledi.

Sarsıntı nedeniyle evinin kullanılamaz hale geldiğini anlatan Hanım, şöyle konuştu:

"Tamamen yıkıldı. Ne yapacağımızı bilmiyorduk. İlk gün dışarıdaydık. Sonrasında AFAD ekibi çadır getirdi. Orda kaldık. Şimdi de konteynerlerimize geçiyoruz. Bu konteyner sayesinde yeniden bir düzene kavuştuk. Her şey düşünülmüş, emeği geçen herkese teşekkür ederiz. AFAD'a, devletimize, Balıkesir Büyükşehir Belediyemize ve Sındırgı Belediyemize teşekkür ederim."

Kaynak: AA / Murat Seyman - Güncel
