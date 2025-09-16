Balıkesir'de Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

Her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası Balıkesir'de sürdürülebilir ulaşım, çevre bilinci ve sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla bir dizi etkinlik ile kutladı.

Avrupa Hareketlilik Balıkesir'de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği programla kutlandı. Program Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir'i sürdürülebilir bir yaşam alanı olan bir kente dönüştürmek istediklerini söyledi.

Akın, sürdürülebilir ulaşım için önemli adımlar attıklarını ifade ederek sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Engellilerden yaşlılarımıza, çocuklarımızdan tüm kadınlara ve ekonomik dezavantajlı bireylere kadar herkesin adil, erişilebilir ulaşım hakkı vardır. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de bu anlayışla kentimizde toplumsal katılımı arttıracak kapsayıcı ve çevre dostu ulaşım planlarını hayata geçiriyoruz.

Hedefimiz sadece bunu bir hafta boyunca tutmak değil, yılın her günü sürdürülebilir ve kapsayıcı ulaşımı Balıkesir'imizde yaşatmak, çocuklarımızın güvenle bisiklete binebileceği, yaşlılarımızın kolayca eriş erişebildiği, engelli bireylerimizin hiçbir engel yaşamadan yolculuk yapabileceği bir Balıkesir için çalışıyoruz.

Unutmayın ki ulaşım bir insan hakkı. Geldiğimiz günden bu yana yaklaşık 60'ın üzerinde yeni hat açtık. Aynı zamanda kendi araçlarımızın üzer değişiklikler yaptık. Bu arada yine yeni alımlar yaptık. Onu da söyleyeyim. Onları da yakında sizlerle buluşturacağız" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve programa katılanlar daha sonra meydana kurulan stantları öğrencilerle birlikte gezerek yetkililerden bilgi aldı.