Balıkesir'de öğrenciler seramikten çerçeve yaptı

Balıkesir'de ilkokul öğrencileri, Aile Yılı etkinlikleri çerçevesinde 'Benim Çerçevem, Benim Ailem' projesi ile seramik hamurundan çerçeveler yaparak aile sevgisini ifade etti.

Balıkesir'de 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında, ilkokul öğrencileri aile sevgisini seramik hamuruyla çerçevelere yansıttı.

Karesi Atatürk İlkokulu ile Balıkesir Olgunlaşma Enstitüsü işbirliğinde düzenlenen "Benim Çerçevem, Benim Ailem" adlı proje çerçevesinde, 4. sınıf öğrencilerine yönelik atölye çalışması gerçekleştirildi.

Okulun toplantı salonunda yapılan etkinlikte, Olgunlaşma Enstitüsü usta öğreticileri öğrencilere seramik hamurundan çerçeve yapım tekniklerini gösterdi.

Kendi çerçevelerini tasarlayan öğrenciler, el becerilerini sergileyerek hazırladıkları çerçevelere aile fotoğraflarını yerleştirdi.

Öğrenciler, hazırladıkları bu anlamlı hediyeleri ebeveynlerine sundu.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın - Güncel
