Balıkesir'de 6,1 Büyüklüğünde Deprem: Artçı Şoklar Bekleniyor

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Artçı depremler 5 büyüklüğüne ulaşacağından halkın resmi kurum ve kuruluşların bilgisi dahilinde hareket etmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Sözbilir, yaptığı açıklamada, depremin AFAD verilerine göre 6,1 büyüklüğünde ve Sındırgı merkezli olduğunu kaydetti.

Depremle ilgili değerlendirmede bulunan Sözbilir, şu bilgileri paylaştı:

"Simav fayının batı segmenti üzerinde bir deprem, bu depreme dair 5 büyüklüğüne varan artçılar olabilir. Bu kesimde 6,1 büyüklüğü Bati Anadolu için can ve mal kaybı anlamında eşik değerde olan bir deprem... Köylerdeki yapılarda hasar gelişmiş olabilir. Artçı depremler 5 büyüklüğüne ulaşacağından halkın resmi kurum ve kuruluşların bilgisi dahilinde hareket etmesi gerekiyor. Bu yüzden halkın hasar almış binalara girmemesinde yarar var"