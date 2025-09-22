Haberler

Balıkesir'de 4,5 Büyüklüğünde Deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 12.02'de 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: ANKA / Güncel
