Balıkesir'de 4,5 Büyüklüğünde Deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 12.02'de 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.
Kaynak: ANKA / Güncel