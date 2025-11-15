Balıkesir'de 4,4 Büyüklüğünde Deprem

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 11.46'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 11.46'da merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan deprem meydana geldi. Yerin 12,11 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, çevre ilçe ve illerde de hissedildi.