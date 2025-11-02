Balıkesir'de 4.3 Büyüklüğünde Deprem

1) BALIKESİR'DE 4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 15.41'de merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 14,13 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Balıkesir'in yanı sına İzmir'den de hissedilen deprem, herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.