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Balıkesir'deki fabrika patlamasına ilişkin 10 kişi gözaltına alındı

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Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen mühimmat fabrikasında dün sabah saatlerinde meydana gelen patlamada 11 kişi hayatını kaybetmişti. Son gelişmeleri aktaran Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Balıkesir'de fabrikadaki patlamayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı" ifadelerini kullandı.

Balıkesir'in Karesi ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren mühimmat fabrikasında dün sabah saatlerinde meydana gelen patlamada 11 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Edinilen bilgiye göre yaşanan facia gibi kazada hayatını kaybedenlerin isimleri ise şu şekilde: "Tuğba Demir (21), Çetin Karamüftüoğlu (38), Muhammet Ergin (34), Özlem Özçakır (33), Tuba Sert (41), Enes Kırmızı (28), Seda Akın (35), Seçil Çapa (24), Müberra Köse (45), Selin Karanlıkoğlu (27), Elif Özgür (19)."

Balıkesir'deki fabrika patlamasına ilişkin 10 kişi gözaltına alındı

BAKAN TUNÇ GELİŞMELERİ PAYLAŞTI

Fabrikadaki patlama kamuoyunda geniş yankı uyandırırken bugün kameraların karşısına geçen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç soruşturmayla ilgili dikkat çeken bilgiler paylaştı.

Balıkesir'deki fabrika patlamasına ilişkin 10 kişi gözaltına alındı

"İDARİ VE ADLİ YÖNDEN HAREKETE GEÇİLDİ"

Bakan Tunç "Patlamanın ardından devletimizin tüm kurumları hem idari hem de adli yönden harekete geçti. 7 kişilik Bilirkişi Heyeti incelemelerini sürdürüyor. Balıkesir'deki mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin 10 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'deki fabrika patlamasına ilişkin 10 kişi gözaltına alındı

"KAMERA KAYITLARIYLA İLGİLİ TÜM VERİLERE EL KONULDU"

5 öğrencimizin yoğun bakımdaki tedavileri sürüyor. Bununla ilgili olarak adli soruşturma başlatılmış durumda. Öğrencilerimize ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gerek iş yeri kayıtları, kamera kayıtlarıyla ilgili tüm teknik veriler şu anda adliye tarafından el konulmuş durumda" ifadelerini kullandı.

CENAZELER TESLİM EDİLDİ

Öte yandan fabrikadaki patlamada hayatını kaybeden 11 kişinin cansız bedenleriyle ilgili Bursa Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemler gece boyunca devam etti.

Balıkesir'deki fabrika patlamasına ilişkin 10 kişi gözaltına alındı

ACILI AİLELERİ YALNIZ BIRAKMADI

AFAD, UMKE, polis ve jandarma ekipleri Bursa Adli Tıp Kurumu önünde hazır bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri de acılı aileleri yalnız bırakmadı. Vefat edenlerin yakınlarından alınan DNA örnekleriyle eşleştirilen cenazeler, morg önünde bekleyen cenaze araçlarına konuldu. Yakınlarına teslim edilen 11 kişinin cansız bedeni Balıkesir'e gönderildi.

Balıkesir'deki fabrika patlamasına ilişkin 10 kişi gözaltına alındı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıAnty-Partizan:

Allah Rahmet Eylesin...TC Ciftliginin Kahyalari Tutuklansin Aslinda..Madem Hicbir Konuda STANDARDIZASYON Getirmemekde Israr Ediyorlar, Madem Her Yarim Saatte Bir Sacma Sapan, Onlenebilir Basit Kazalar Yasaniyor ve Onleyici STANDARTLARI Israrla Yapmiyorlar, Alayi Tutuklansin..

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Haber YorumlarıMuharrem Güreli:

Hiç bir şey olmaz bir iki garibanı alırlar bir iki ay sonra onlarda çıkar dosya kapanır gider bu ülkede insan canının değeri yok

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Haber YorumlarıAli Tokgönül:

On değil yüzlerce tutuklama olsa ne yazar üç , beş ay sonra serbestler . Neden mi ? o fabrikanın kime ait olduğunu araştırın bana hak vereceksiniz .

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Haber YorumlarıMengele:

Vay bee harekete gectiler peki bundan önceki patlamada ölenler vardi o zaman hareket yokmuydu icisleri bakani calisma bakani is güvenliginden anliyormu nasil harekete gececek 3 adim ileri 3 adim geri hareket etti bravo

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