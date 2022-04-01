Balıkesir'de 1000 polisle 'huzur' operasyonu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Balıkesir'de 1000 polisle 'huzur' operasyonu

Demirören Haber Ajansı - Fatih Emrah Erdoğan - Güncel
 - Güncelleme:
Balıkesir'de 1000 polisle 'huzur' operasyonu

BALIKESİR'de, İl Emniyet Müdürlüğü'nce 1000 polisin katılımıyla 141 adrese yönelik 'huzur' operasyonu başlatıldı.

BALIKESİR (DHA) - BALIKESİR'de, İl Emniyet Müdürlüğü'nce 1000 polisin katılımıyla 141 adrese yönelik 'huzur' operasyonu başlatıldı.

Balıkesir merkez ve ilçelerinde ramazan öncesi silah kaçakçılığı, narkotik ve asayiş suçlarının önlenerek huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla 1000 polisle operasyon başlatıldı. İl ve ilçe cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda, özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin katıldığı, helikopterin de kullanıldığı operasyon kapsamında 98 şüphelinin yakalanması için 141 adrese yönelik operasyon sürüyor.


Balıkesir'de 1000 polisle 'huzur' operasyonu

Balıkesir'de 1000 polisle 'huzur' operasyonu

Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Narkotik, Silah, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title