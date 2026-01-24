Balıkesir beşik gibi! Peş peşe iki deprem daha meydana geldi

Afet bölgesi ilan edilen Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde korkutan depremler sürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, gece saat 00.24'te merkez üssü Sındırgı olan 5.1 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 11 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

9 SANİYE ARAYLA İKİ DEPREM DAHA

Sabaha kadar süren çok sayıda artçının ardından saat 10:34'te 9 saniye arayla iki deprem daha meydana geldi. İlçe önce 4.1, ardından da 4.2 şiddetinde depremle sarsıldı.

"ARTÇININ ARTÇILARI SÜRECEKTİR"

Bölgede yaşanan depremlerle ilgili değerlendirmede bulunan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Sındırgı'daki hareketliliğin artçı karakter taşıdığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Sındırgı'da süren deprem kasırgası saat 00.24'te M5,2'lik bir artçı deprem üretti. Artçının artçıları sürecektir. Ancak 4,5 büyüklüğünü geçmesi beklenmez."