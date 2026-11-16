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Balıkesir Ayvalık'ta kalp krizi geçiren şoförün minibüsü denize düştü, şoför öldü

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Balıkesir Ayvalık'ta kalp krizi geçiren şoförün minibüsü denize düştü, şoför öldü
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde şoförünün kalp krizi geçirmesi sonucu yolcu minibüsü denize düştü. Minibüsteki 11 yolcu kurtarılırken bilinci kapalı hastaneye kaldırılan şoför müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde denize düşen yolcu minibüsünün kalp krizi geçiren şoförü öldü, araçtaki 11 yolcu kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Batuhan Yılmaz idaresindeki 10 BT 035 plakalı yolcu minibüsü, şoförünün kalp krizi geçirmesi sonucu denize düştü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Şoför Yılmaz ile minibüsteki 11 yolcu, ekiplerce kıyıya çıkarıldı.

Bilinci kapalı olarak Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırılan Batuhan Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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