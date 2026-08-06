Marmara'da Arıza Yapan Tekne Kurtarıldı
Balıkesir'in Marmara ilçesi açıklarında makine arızası yaptığı için sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.
Balıkesir'in Marmara ilçesi açıklarında makine arızası yaptığı için sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.
Marmara Adası önlerinde seyreden 13 metre boyundaki teknede makine arızası meydana geldi.
Denizde sürüklenmeye başlayan tekneden yardım talebi gelmesi üzerine bölgeye KEGM'e bağlı "KIYEM-4" hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu sevk edildi.
Ekiplerce bota yedeklenen tekne, Saraylar Limanı'na emniyetle yanaştırıldı.
Kaynak: AA