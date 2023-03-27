Balıkesir açıklarında 37 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Midilli Adası'na geçmeye çalışan 37 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, lastik botla Ayvalık açıklarından Midilli Adası'na geçmeye çalışan bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Bölgeye "KB-4510" botuyla sevk edilen ekipler, 24 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Diğer bir operasyonda ise can salı içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan ekipler, yine "KB-4510" botuyla Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 13 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.