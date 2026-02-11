Haberler

Sakarya'da sahilde ölü bulunan Ordulu balıkçının cenazesi toprağa verildi

Güncelleme:
Sakarya'nın Karasu ilçesinde balıkçı teknesinin batması sonucu boğulduğu değerlendirilen Mustafa Ünlü'nün cenazesi, memleketi Ordu'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde denize açıldığı balıkçı teknesinin batması sonucu boğulduğu değerlendirilen Mustafa Ünlü'nün cenazesi, memleketi Ordu'da son yolcuğuna uğurlandı.

Ünlü'nün cenazesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ndeki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Fatsa ilçesine bağlı Yalıköy Mahallesi'ne getirilen Ünlü'nün cenazesi, öğle vaktine müteakip kılınan cenaze namazın ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Ünlü'nün ailesi ve yakınlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
