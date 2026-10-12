Balıkçı Talat Hamarat, Enez açıklarında 2 metrelik 175 kiloluk orkinos yakaladı

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EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Enez ilçesi açıklarında, oltayla 2 metre boyunda ve 175 kilo ağırlığında orkinos yakaladı.

Enez sahilinden teknesiyle Saros Körfezi'ne açılan balıkçı Talat Hamarat'ın oltasına dev orkinos takıldı. 2 metre boyunda ve 175 kilo ağırlığındaki orkinos, tekneye güçlükle alındı. Hayatında ilk kez bu büyüklükte orkinos yakaladığını belirten Hamarat, "Açıkta derin sulara yemli olta attık. Böylesini ilk defa tuttuk. Çok büyüktü. Tekneye alırken oldukça zorlandık ama değdi" dedi.

Orkinos, Enez'deki bir balıkçı tarafından satın alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı