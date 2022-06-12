Bali Sanat Festivali - Haberler

Bali Sanat Festivali
AA - Anton Raharjo - Güncel
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SHOTLIST: GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Gösterilerden detaylar Endonezya İçişleri Bakanı Tito Karnavian'ın konuşması Festivalden detaylar Endonezya'nın Bali Adası'ndaki Denpasar kentinde her yıl düzenlenen Bali Sanat Festivali koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından bu yıl...
SHOTLIST:
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Gösterilerden detaylar
Endonezya İçişleri Bakanı Tito Karnavian'ın konuşması
Festivalden detaylar
Endonezya'nın Bali Adası'ndaki Denpasar kentinde her yıl düzenlenen Bali Sanat Festivali koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından bu yıl yeniden düzenlendi. Bir ay boyunca devam edecek festival, turizmi canlandırmasının yanı sıra, kültürel mirasın korunmasına da katkı sağlayacak.
AA / Anton Raharjo - Güncel