Bali Sanat Festivali - Haberler

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Bali Sanat Festivali

AA - Anton Raharjo - Güncel
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SHOTLIST: GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Gösterilerden detaylar Endonezya İçişleri Bakanı Tito Karnavian'ın konuşması Festivalden detaylar Endonezya'nın Bali Adası'ndaki Denpasar kentinde her yıl düzenlenen Bali Sanat Festivali koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından bu yıl...

SHOTLIST:

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Gösterilerden detaylar

Endonezya İçişleri Bakanı Tito Karnavian'ın konuşması

Festivalden detaylar

Endonezya'nın Bali Adası'ndaki Denpasar kentinde her yıl düzenlenen Bali Sanat Festivali koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından bu yıl yeniden düzenlendi. Bir ay boyunca devam edecek festival, turizmi canlandırmasının yanı sıra, kültürel mirasın korunmasına da katkı sağlayacak.

AA / Anton Raharjo - Güncel

Süleyman Soylu Bali Adası Güncel Haberler

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