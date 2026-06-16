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BAL-GÖÇ "Hasretin Bu Yakası" konseri düzenledi

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Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) Türk Halk Müziği Korosu, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde 'Hasretin Bu Yakası' konseri düzenledi. Şef Nevzat Güler yönetimindeki gecede Türkiye ve Balkan yöresel türküleri seslendirildi.

Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) Türk Halk Müziği Korosunca "Hasretin Bu Yakası" konseri düzenlendi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri şef Nevzat Güler yönetti.

Gecede, Türkiye ve Balkan ülkelerinin yöresel türkülerinden oluşan geniş repertuvara yer verildi.

Konserde, "Ben Yemenimi Al İsterim", "Drama Köprüsünü Gece mi Geçtin", "Dere Geliyor Dere" ve "Çeşmeler Yaptırdım Remziyem" gibi eserleri solist ve koro seslendirdi.

Gecenin sonunda şef, solist ve koro, Bursalı müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü
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