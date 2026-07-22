Haberler

Uluslararası Demokratlar Birliği, Azerbaycanlı gazetecileri kahvaltıda buluşturdu

Uluslararası Demokratlar Birliği, Azerbaycanlı gazetecileri kahvaltıda buluşturdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uluslararası Demokratlar Birliği Azerbaycan Bölge Başkanlığı, Ulusal Basın Günü dolayısıyla Bakü'de gazeteciler için kahvaltı programı düzenledi. Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde medyanın rolü vurgulandı.

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Azerbaycan Bölge Başkanlığı, Ulusal Basın Günü dolayısıyla gazetecileri başkent Bakü'de kahvaltı programında bir araya getirdi.

Kahvaltı programına, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Basın Müşaviri Cihangir İşbilir, UID Azerbaycan Başkan Yardımcısı Ramazan Karaşahin, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, UID üyeleri ve çok sayıda gazeteci katıldı.

Bakü'de düzenlenen programda, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ilişkilerinde medyanın üstlendiği role vurgu yapılırken, iki ülke arasında basın ve enformasyon alanındaki işbirliğinin geliştirilmesinin önemine dikkati çekildi.

Etkinlikte ayrıca, gazetecilerin kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgilendirilmesindeki sorumluluğu ile Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin güçlenmesine sundukları katkılar dolayısıyla basın mensuplarının Ulusal Basın Günü kutlandı.

Program, katılımcıların sohbeti ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov
Ankara'daki helikopter kazasından acı haber

Ankara'daki helikopter kazasından acı haber
3 yaşındaki Leyla'nın ölümünde kan donduran detaylar! Vicdansız amca neler yapmış neler

Leyla'yla ilgili kan donduran detaylar! Amca neler yapmış neler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İYİ Parti, Kurtulmuş ile yapacağı 'çerçeve yasa' görüşmesinin detaylarını açıklayacak

Dervişoğlu duyurdu: Görüşmenin detaylarını açıklayacağız
Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı'nın eşine tribünlerden ''Otur'' tepkisi

Dünya Kupası finalinde Acun'un eşine tribünlerden büyük tepki
Türk futbolunun tarihi kulübünü satın alacaklar: 200 milyon liralık teklif

Türk futbolunun 72 yıllık kulübünü almak için 200 milyon TL'lik teklif
Canlı yayında Sedat Peker'e küfür etti, evindeki saldırıda ağır yaralandı

Sedat Peker için söyledikleri başını yaktı! Yaşam savaşı veriyor
FETÖ'den ihraç eski emniyet müdürü hırsızlık yaptı: Çaldığı şeye bakın

FETÖ'den ihraç eski emniyet müdürü hırsızlık yaptı: Çaldığı şeye bakın
Dev pitonu ip atlamak için kullanıp doyasıya eğlendiler

Böyle olur kabilenin eğlencesi! Herkes görüntüdeki aynı detaya takıldı
Denizin üstünde süzülürken karşılaştıkları şey epey korkutucu

Denizin üstünde süzülürken akıllarının ucundan geçmeyecek bir şey oldu