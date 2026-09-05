Bakü'de Şanlıurfa Kültür Günleri

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki İçerişehir'de "Şanlıurfa Kültür Günleri" etkinliği organize edildi.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türkiye- Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği (TÜİB) ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen etkinliğe, YEE Başkan Yardımcısı Ömer Yıldız, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, TÜİB Başkanı Hüseyin Büyükfırat, Adıyaman'ın Samsat ilçesi Belediye Başkanı Halil Fırat ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar, etkinliğin Türkiye ile Azerbaycan'ın dostluğunu daha da pekiştirmek amacıyla düzenlendiğini söyledi.

Şanlıurfa'nın yalnızca müziği ve mutfağıyla değil, aynı zamanda Hazreti İbrahim'in misafirperverliği ve Hazreti Eyyüb'ün sabrıyla da tanındığını belirten Gülpınar, şehrin 12 bin yıllık geçmişe sahip olduğunu ifade etti.

Gülpınar, "Bu kadim kültüre sahip iki şehrimizi bir araya daha sık getireceğiz. Bu dostluğu daha da ileriye götüreceğiz." dedi.

YEE Başkan Yardımcısı Yıldız da YEE'nin dünya genelinde Türk kültürünü, tarihini, dilini ve sanatını tanıtma misyonunu kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki sarsılmaz kültürel bağlara işaret eden Yıldız, Bakü'nün Türk dünyasının sanat ve kültür hayatında "parlayan bir inci" niteliğinde olduğunu söyledi.

Azerbaycan'daki faaliyetlerin diğer ülkelerdeki faaliyetlere kıyasla çok daha güçlü ve sağlam temeller üzerinde yükseldiğini belirten Yıldız, Enstitünün temel amacının yalnızca Türkiye'ye ait değerleri değil, tüm Türk dünyasının ortak mirasını küresel ölçekte tanıtmak olduğunu dile getirdi.

Samsat Belediye Başkanı Fırat, deprem felaketinde yardımlarını esirgemeyen Azerbaycan heyetine teşekkür etti.

Samsat'ın tarihi ve manevi değerlerine değinen Fırat, Bakü'den gelecek misafirleri ilçelerinde ağırlamaktan onur duyacaklarını belirtti.

TÜİB Başkanı Büyükfırat da Şanlıurfa ile Bakü'nün Hz. Ömer döneminden bu yana uzanan ortak bir tarihi ve kültürel mirasa sahip olduğunu söyledi.

Türkiye'de Azerbaycan Türkçesinin ve kültürünün en yoğun şekilde yaşatıldığı yerin Şanlıurfa olduğunu vurgulayan Büyükfırat, Akkoyunlular, Karakoyunlular ve Şeddadiler döneminden kalan ortak değerlere, edebiyata ve müzik geleneğine dikkati çekti.

Büyükfırat, etkinliğin iki şehir arasındaki gönül bağını ve kardeşliği daha da güçlendireceğini ifade ederek, iki kent arasında doğrudan uçak seferlerinin başlatılması temennisinde bulundu.

Etkinlik kapsamında Göbeklitepe, Karahantepe ve Şanlıurfa'nın tarihi, doğal ve kültürel değerlerini yansıtan fotoğraf sergisi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Katılımcılar, Şanlıurfa'ya özgü yerel ürünler, geleneksel el sanatları ve hediyelik eşyaları yakından tanıma fırsatı bulurken, kentin yöresel mutfağından çeşitli lezzetleri tattı.

Şanlıurfa'nın zengin folklor ve müzik kültürünün de tanıtıldığı etkinlikte, konserler, halk oyunları gösterileri ve "Sıra Gecesi" programı yapıldı.

Konser programında Azerbaycan Milli Konservatuvarı öğrencileri ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi sanatçıları sahne aldı.

Şanlıurfa'nın tarihi ve kültürel mirasının Azerbaycan'da tanıtılması ve iki ülke arasındaki kültürel bağların güçlendirilmesinin amaçlandığı etkinlik yarın da devam edecek.

Kaynak: AA