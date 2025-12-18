Haberler

Bakü'de 'Azerbaycan-KKTC ilişkileri' temalı resim sergisi açıldı
Güncelleme:
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Azerbaycan-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ilişkilerini konu alan 'Kardeşliğimiz ebedidir' isimli resim sergisi açıldı. Sergide, iki ülkenin güçlü bağlarını ve kültürel ilişkilerini yansıtan eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Azerbaycan- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ilişkileri temalı resim sergisi açıldı.

Azerbaycan Ressamlar İttifakı'nda KKTC Bakü Temsilciliği ve Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) Yasamal İlçe Teşkilatı'nın ortaklaşa düzenlediği "Kardeşliğimiz ebedidir" isimli sergide, farklı yaş gruplarından ressamların Azerbaycan ve KKTC'ye ithaf ettikleri eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

KKTC Azerbaycan Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer, etkinlikte yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki ilişkilere değinerek, Azerbaycan ile KKTC arasında çok güçlü gönül bağının bulunduğunu söyledi.

Turganer, "Bu bağ, kökleri kadim tarihe dayanan, derin ve sarsılmaz bir kardeşliktir. Bu kardeşliği daha da pekiştirmek ve ilişkilerimizi güçlendirmek için küçük ama anlamlı bir adım atmak istedik. Bugün sergide yer alan eserler gerçekten çok değerlidir. Hem profesyonel hem de amatör Azerbaycanlı ressamlar, ülkelerimizin doğasını, kültürünü ve medeniyetini yansıtan eserlerle sergiye katıldı." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan–KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Cavanşir Feyziyev de Azerbaycanlı ressamların KKTC'ye özel ilgi gösterdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Diğer kültür insanlarımız gibi ressamlarımız da zaman zaman KKTC'ye giderek orada eserler üretiyor. Bu çalışmalar, Azerbaycanlı ressamların KKTC'ye dair izlenimlerinin sanatsal yansımasıdır. Proje, ülkelerimiz arasındaki kültürel ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlarken, KKTC'nin turizm potansiyelinin tanıtılması açısından da önem taşıyor. Bir sonraki aşamada serginin KKTC'de düzenlenmesi planlanıyor."

YAP Yasamal İlçe Teşkilatı Başkan Yardımcısı Elnare Mustafayeva, kardeşlik bağlarının manevi değerlerin yüksek düzeyde tezahürü olduğunu dile getirerek, bu tür sergilerin ülkeler arası ilişkileri güçlendirdiğini ve Azerbaycan ile KKTC arasındaki ilişkilerin gelişimine katkı sunduğunu belirtti.

Programın sonunda davetliler sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
