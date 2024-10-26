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Bakırköy'de Alışveriş Merkezinde İki Kadın Taciz Edildi

Bakırköy'de Alışveriş Merkezinde İki Kadın Taciz Edildi
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Bakırköy'deki bir alışveriş merkezinde Cemal B. adlı şüpheli, iki kadını takip ederek taciz etti. Olay güvenlik kameralarına yansıdı ve şüpheli polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

BAKIRKÖY'de bir alışveriş merkezinde iddiaya göre Cemal B. adlı şüpheli 2 kadını taciz etti. Şüpheli takip ettiği kadınlardan birinin etek altı fotoğrafını çekerken, diğerini de elle taciz etti. Olay yerinden kaçan Cemal B. polis ekipleri tarafından yakalandı. Yaşananlar mağazanın güvenlik kamerasına yansırken şüphelinin tutuklandığı öğrenildi.

Olay, bir alışveriş merkezindeki giyim mağazasında 18 Ağustos Pazar akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, şüpheli AVM'de dolaşan 2 kadını bir süre takip etti. Şüpheli daha sonra kadınların peşinden bir giyim mağazasına girdi. Kadınlardan biri eğilerek ürünleri incelediği sırada, şüpheli arkadan yaklaşarak cep telefonuyla kadının etek altı fotoğrafını çekti. Olayın ardından cep telefonunu hemen cebine koyan kişi ürünlerle ilgileniyormuş gibi davrandı. Kadınlar, yanlarında dolaşan kişinin fotoğraflarını çektiğini fark etti ve durumu polis ekiplerine bildirdi.

AYNI SAATLERDE BAŞKA KADINI DA TACİZ ETMİŞ

Şüphelinin aynı AVM'de yakın saatlerde başka kadınları da takip ettiği ve Nihan K. adlı bir kadını alışveriş yaptığı sırada elle taciz ettiği öğrenildi. Nihan K. ve mağazadakiler kaçan şüphelinin peşinden koşsa da yetişemedi. Olay yerinden hızla kaçan şüpheli AVM'den çıktı. Bunun üzerine durum polis ekiplerine bildirildi. Art arda aldıkları ihbarlar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri mağazanın güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler, şüphelinin kadınları takip edip taciz ettiğini gördü. Yapılan inceleme sonucunda şüphelinin Cemal B. adlı kişi olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, yaptıkları araştırma sonucunda Sultangazi'de olduğunu belirledikleri Cemal B.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Cemal B. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Öte yandan şüphelinin kadınları takip edip fotoğraflarını çekmeye çalıştığı anlar mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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