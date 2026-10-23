Bakırhan, Lüksemburg Parlamento Heyeti ile Türkiye-AB ilişkilerini görüştü

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(ANKARA) - Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Lüksemburg Temsilciler Meclisi Başkanı Claude Wiseler başkanlığındaki Parlamento Heyeti ile bir araya geldi.

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Lüksemburg Temsilciler Meclisi Başkanı Claude Wiseler başkanlığındaki Parlamento Heyeti Meclis Grubumuzu ziyaret ederek, Eş Genel Başkanımız Tuncer Bakırhan, milletvekillerimiz ve yöneticilerimizle görüştü. Görüşmede, Barış ve Demokratik Toplum Sürecinin geldiği aşama, Türkiye - AB ilişkileri ve bölgesel gelişmeler üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.

Kaynak: ANKA