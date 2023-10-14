Bakir İzetbegoviç, üçüncü kez SDA genel başkanlığına seçildi

Bosna Hersek'teki en büyük Boşnak partisi konumundaki Demokratik Eylem Partisinin (SDA) genel başkanlığına üçüncü kez Bakir İzetbegoviç seçildi.

Bosna Hersek'teki en büyük Boşnak partisi konumundaki Demokratik Eylem Partisinin (SDA) genel başkanlığına üçüncü kez Bakir İzetbegoviç seçildi.

Bağımsız Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'in kurucusu olduğu SDA'nın 8'inci kongresi, başkent Saraybosna'daki Zetra Spor Salonu'nda yapıldı.

Bakir İzetbegoviç, buradaki konuşmasında, SDA'nın birçok zorlukla mücadele ettiğini belirterek, "SDA tüm sorunlarla başa çıkmayı başardı. Hatalarımız oldu mu? Tabii ki olmuştur ancak hiçbir şekilde geri adım atmadık. Hep ileriye yürüdük." dedi.

Bölgedeki ülkelerin siyasi parti temsilcilerinin, büyükelçilerinin ve parti delegelerinin katıldığı kongrede, 2015'ten bu yana parti genel başkanlığını yürüten ve tek aday olan İzetbegoviç, oy çokluğuyla yeniden seçildi.

Üçüncü kez parti genel başkanı olan Boşnak lider İzetbegoviç, 4 yıl daha bu görevi yürütecek.

Kongreye, AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, AK Parti Konya Milletvekili Meryem Göka, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Bilal Kıymaz ve Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin de katıldı.

Sırakaya, kongrede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını okudu.

Sırakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bosna Hersek'in tarihi, kültürel ve beşeri ilişkiler bakımından Türkiye için müstesna bir yeri olduğunu belirterek, İzetbegoviç'i tebrik etti.

Erdoğan'ın mesajında, Türkiye'nin, Bosna Hersek'in yanında olmaya devam edeceğini belirttiğini dile getiren Sırakaya, İzetbegoviç'in de Erdoğan'a saygı ile muhabbetlerini ilettiğini ve mesajından son derece mutluluk duyduğunu söylediğini ifade etti.

Bakir İzetbegoviç kimdir?

Aliya İzetbegoviç'in oğlu olan Bakir İzetbegoviç, 28 Haziran 1956'da Saraybosna'da doğdu. Saraybosna Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun olan İzetbegoviç, 1982-2003'te çeşitli şirket ve kamu kurumlarında görev yaptı.

1992'den itibaren SDA bünyesinde farklı kademelerde görev alan İzetbegoviç, 2010-2018'de iki dönem Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Boşnak üyeliğini de yaptı.

SDA 6'ncı ve 7'nci kongrelerinde parti genel başkanlığına seçilen İzetbegoviç, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlığı görevini de yerine getirdi.

Demokratik Eylem Partisi

Eski Yugoslavya'nın dağılmasından hemen önce 26 Mayıs 1990'da kurulan Demokratik Eylem Partisinin kurucu genel başkanı, aynı zamanda bağımsız Bosna Hersek'in de ilk cumhurbaşkanı seçilen merhum Aliya İzetbegoviç oldu.

Farklı dini ve etnik gruplardan insanların bir arada yaşadığı bir Bosna Hersek fikrini savunan parti, kurulduğu günden bu yana ülkenin en büyük siyasi oluşumlarından biri oldu.

Aliya İzetbegoviç'in hastalığı nedeniyle siyasetten çekilmesinden sonra 2001'de parti genel başkanlığına seçilen Sulejman Tihiç, vefat ettiği 2014'e kadar bu görevi yürüttü.

Tihiç'in vefatının ardından 2015'te yapılan kongrede, Aliya İzetbegoviç'in oğlu Bakir İzetbegoviç genel başkanlığa seçildi.