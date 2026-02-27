Haberler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Bakanlığımıza KPSS'siz ve KPSS'li personel alımı yapılacağına yönelik paylaşımlar asılsızdır

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çeşitli sosyal medya hesaplarında yayımlanan KPSS'siz ve KPSS'li personel alımı iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, KPSS'siz ve KPSS'li olmak üzere farklı kadrolarda personel alımı yapılacağına yönelik iddiaların doğru olmadığını açıkladı.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, Bakanlığımız tarafından KPSS'siz ve KPSS'li olmak üzere farklı kadrolarda personel alımı yapılacağına yönelik paylaşımlar asılsızdır. Personel alımlarıyla ilgili ilanlara resmi internet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden ulaşabilirsiniz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
