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Mert'in ölümünün ardından Aile Bakanlığı harekete geçiyor

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İzmir'de TikTok'ta izlediği videolardan etkilenince üzerine kolonya döküp kendini ateşe veren 11 yaşındaki Mert Yetiştiren'in hayatını kaybetmesinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklama yaptı. Bakanlık, sosyal medya düzenlemesinin zorunluluğuna dikkat çekti.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, üzerine kolonya dökerek kendini ateşe veren 11 yaşındaki Mert Yetiştiren'in vefatının ardından sosyal medya düzenlemesinin zaruriyetine dikkat çekti. Bakanlık, çocukları zararlı içeriklerden korumak için çaba göstereceklerini belirtti.

ÜZERİNE KOLONYA DÖKÜP KENDİNİ YAKTI

Olay, 17 Aralık günü Bornova ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre , evde tek başına olduğu öğrenilen 10 yaşındaki Mert Yetiştiren, TikTok'ta kolonya yakma akımı videolarını izleyerek deney yaptı. Üzerine kolonya döken ve çakmakla ateşe veren küçük çocuk daha sonra alevleri söndüremedi ve vücudunda yanıklar meydana geldi. Zor çabalarla ateşleri söndüren çocuk daha sonra durumu telefonla ailesine bildirdi. Eve gelen anne daha sonra Mert Yetiştiren'i hastaneye kaldırdı.

KÜÇÜK ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Mert Yetiştiren, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemenin ardından küçük çocuk, yakınları tarafından toprağa verildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bir süredir hastanede tedavisi devam eden M.Y, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Çocuğumuzun vefatı hepimizi derinden yaralamış olup, başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Sosyal medyadaki zararlı içerik ve akımlar çocuklarımızın canına mal olacak düzeyde onları etkiliyor. Bu acı olay bir kez daha sosyal medya düzenlemesinin ne denli büyük bir ihtiyaç olduğunu hepimize göstermiştir. Bakanlık olarak çocuklarımızı bu zararlı içerik ve akımlardan korumak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Bir kez daha çocuğumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz" denildi.

Mert'in ölümünün ardından Aile Bakanlığı harekete geçiyor
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıEclipse Moon34:

Tamamen ailesinin hatası çocuk her şeyi yapabilir önlem almak eğitim ile alakalı çocuk yapıp bırakmak marifet değildir

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Çocuğuna sahip çıkamayan aile bireyleri doğurup doğurup salıyorsunuz ortalığa Eclipse Moon dediğine katılıyorum

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Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

ONLARDA BİLİYOR BU MİLLETİ UYUTUYOR TİKTOK SESSİZLEŞTİRİYOR UYURGEZER YAPIYOR ZOMBİLERE DÖNÜŞTÜRÜYOR HALKIN SAĞLIGIYYLA OYNAMA BİZDE KAZIK BİZDE EWNFLASYON BİZDE ADALARI KAYBETMEK BİZDE MİLYONLARCA MÜLTECİ BİZDE TOPRAKLARI FABRİKALARI8 SATMAK BİZDE VATANDAŞLIK SARMAK BİZDE KİMSEDE SES CIKMIYOR EE BU UYGULAMALARDA BU HÜKÜMETİN İŞİNE GELİYOR

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Haber YorumlarıSihirbazın Çırağı:

Kendine inan; tiktok hiç olmasa da bu ülkede bu çocuklar kendilerini yakmasın diye anne babalar dedeler neneler kolonya ve benzin bidonlarını saklamak zorundalar çünkü bu ülke siyasal islamcılar tarafından istismar ediliyor; onların istismarı devam ettikçe hiç bir çocuk ertesi günü de yaşamak için ihtiyaç hissetmeyecektir çünkü bunların çocukları nasıl yaşıyor onlar nasıl ölümü teğet geçerek günleri aşıyorlar... Gidip gidip dedeleri oy veriyor torunlarının katillerine, tecavüzcülerine.

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