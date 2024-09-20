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Bakanlığa gönderildi! Tavşantepe Mahallesi'ndeki çocuklarla ilgili çarpıcı rapor

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Diyarbakır'da cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın yaşadığı Tavşantepe Mahallesi'ndeki çocukların durumlarına ilişkin psikososyal destek ekibince hazırlanan ön rapor tamamlandı. Bakanlığa gönderilen raporda "Çocuklar yaşanan durumla ilgili fazla konuşmuyor, bu durumu bastırmış ya da anlamlandıramamış olabilirler veya aileleri tarafından çok sıkı bir şekilde telkinde bulunulmuş olabilir" değerlendirmesi yer aldı.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti soruşturması devam ederken bakanlığa bağlı görevlilerin Tavşantepe Mahallesi'ndeki çocukların psikososyal durumlarına ilişkin hazırladığı raporda çarpıcı detaylar yer aldı.

50'YE YAKIN ÇOCUĞA DESTEK VERİLİYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri Tavşantepe Mahallesi'ne giderek, psikososyal destek çalışmalarına başladı. Narin'in kaybolmasından cesedinin bulunması, sonrasında ise okulların açılması sürecinde çalışmalarını sürdüren Bakanlığa bağlı sosyal çalışmacılar, psikologlar ve psikolojik danışmanlar, 7-13 yaş arası 50'ye yakın çocuğa destek veriyor.

Bakanlığa gönderildi! Tavşantepe Mahallesi'ndeki çocuklarla ilgili çarpıcı rapor

ÖN RAPOR BAKANLIĞA GÖNDERİLDİ

Güvenli alan çalışmalarından stres, kaygı ve korku anlarında yapılması gerekenlere, gelecek hayallerinden umutlarına kadar birçok konu üzerinde çocuklarla yapılan oturumlara ilişkin psikososyal destek ekibi tarafından hazırlanan ön rapor tamamlanarak Bakanlığa gönderildi.

Bakanlığa gönderildi! Tavşantepe Mahallesi'ndeki çocuklarla ilgili çarpıcı rapor

"YAŞANAN DURUMLA İLGİLİ KONUŞMUYORLAR"

Saha ekiplerinin Tavşantepe Mahallesi'ndeki çocukların durumlarına ilişkin hazırladığı ön raporda, "çocukların yaşanan durumla ilgili konuşmadıkları, bu durumu bastırmış veya anlamlandıramamış olabilecekleri" değerlendirmesi yer aldı. Bununla birlikte çocuklara "aileleri tarafından çok sıkı bir şekilde konunun konuşulmaması telkininde bulunulduğu ihtimalinin" de ifade edildiği raporda, yaşanan süreçte köyde çok sayıda jandarma ve arama kurtarma ekibinin bulunmasının çocukların günlük yaşam rutinlerini etkilediği ve çocukların bu duruma gerek psikolojik gerek sosyal uyum sağlamakta zorlandıkları değerlendirmesinde bulunuldu.

Bakanlığa gönderildi! Tavşantepe Mahallesi'ndeki çocuklarla ilgili çarpıcı rapor

BAKAN GÖKTAŞ'TAN "DERİNLEMESİNE İNCELEYİN" TALİMATI

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın gelen ilk raporun ardından çocukların durumlarının daha derinlemesine incelenmesine yönelik talimat verdiği öğrenildi. Bu kapsamda Bakanlıkta Tavşantepe Mahallesi'ndeki çocukların psikolojik iyilik hallerinin arttırılması ve günlük yaşam rutinlerinin tekrar eski düzene girmesine yönelik daha kapsamlı bir ekibin oluşturulduğu öğrenildi. Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulacak Tavşantepe özel ekibi ile yakın zamanda köydeki çocuklarda yas ve travmalara yönelik çalışma yapılmasının planlandığı belirtildi. Daha kapsamlı çalışmaların soruşturmanın tamamlanmasının hemen ardından başlayacağı kaydedildi.

Bakanlığa gönderildi! Tavşantepe Mahallesi'ndeki çocuklarla ilgili çarpıcı rapor
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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