Bakanlar Özer ve Ersoy, depremden etkilenen Malatya'da incelemelerde bulundu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Malatya'da incelemelerde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Malatya'da incelemelerde bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli depremin ardından Malatya'ya giden Milli Eğitim Bakanı Özer ve Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, bölgede incelemelerini sürdürüyor.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinin ardından merkezdeki incelemelere katılan Özer, vatandaşlarla bir araya gelerek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Bakan Özer, Bakan Ersoy, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve Van Valisi Ozan Balcı ile akşam saatlerinde Yeşilçam tesislerindeki vatandaşları ziyaret etti.

Burada vatandaşlarla görüşen Özer ve Ersoy, devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu, tüm ihtiyaçların devlet tarafından karşılanacağını ifade etti.