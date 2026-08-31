Van Gölü'nde Deveboynu Yarımadası milli park ilan edildi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Van Gölü Deveboynu Yarımadası'nın milli park ilan edildiğini ve eşsiz güzelliklere ev sahipliği yapan alanın koruma altına alındığını bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Van'ın Gevaş ve Bitlis'in Tatvan ilçesi sınırlarında bulunan alanın "Van Gölü Deveboynu Yarımadası Milli Parkı" ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararını değerlendirdi.

Alanın, Türkiye'nin 54. milli parkı olduğunu ifade eden Yumaklı, şunları kaydetti:

"Van Gölü'nün turkuaz koyları, el değmemiş doğası, zengin yaban hayatı ve bin yıllık tarihi mirasıyla eşsiz güzelliklere ev sahipliği yapan Deveboynu Yarımadası'nı koruma altına aldık. Terörsüz Türkiye hedefimizle bu kadim coğrafyanın sahip olduğu eşsiz değerleri daha güçlü şekilde gün yüzüne çıkaracak, bölgemizin ekoturizm potansiyelini artıracağız. Van'ımıza, Bitlis'imize ve ülkemize hayırlı olsun."

Kaynak: AA