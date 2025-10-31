Bakan Yumaklı, Munzur Vadisi'nde Yaban Hayatını Doğaya Saldı

BAKAN YUMAKLI, MUNZUR VADİSİ'NDE

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bakanlar Kurulu tarafından 1971'de 'milli park' ilan edilen, zengin akarsu kaynakları, endemik bitki örtüsü ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan birçok yaban hayvanı ile Türkiye'nin en zengin milli parkları arasında yer alan Munzur Vadisi Milli Parkı'na beraberindeki heyetle geldi. Milli parkın Babaocağı mevkisinde tedavisi tamamlanan ve koruma altında bulunan yaban keçisini, kızıl şahin, kerkenez ve 2 puhu kuşunu doğaya bıraktı.

'TÜM TÜRKİYE'DE ŞU ANA KADAR 688 KORUNAN ALAN İLAN EDİLMİŞ'

Burada konuşan Bakan Yumaklı, "Burada tedavisi yapılan, bakımı yapılan hayvanların doğaya salımı gerçekleştirildi. Doğa Koruma Milli Parklardaki arkadaşlarımız sadece biyoçeşitliliğimizin korunmasında değil, aynı zamanda uyumlaştırma, bölgelerin belirlenmesi ve diğer birçok konuda hem ülkemizdeki doğal güzelliklerin korunması, kollanması hem de uluslararası taahhütlerimizin yerine getirilmesinin sağlanması açısından son derece önemli görev icra ediyor. Tüm Türkiye'de şu ana kadar 688 korunan alan ilan edilmiş. Bu alanların yaklaşık yüzde 82'si Doğu ve Güneydoğu bölgemizdedir. Dolayısıyla buranın eşsiz tabiatının adeta bir açık hava müzesi olmasının da bunda çok büyük etkisi var. Özellikle terörün gölgesinin bu toprakların üzerinden kalkmasıyla birlikte son dönemde hepimizin şahit olduğu vatandaşlarımızın bu güzelliklerinin tadını çıkarmak anlamında gözlemek ve yakından hissetmek anlamında buralara geldiklerini görüyoruz. Elbette onlarla beraber biraz önce söylediğim gibi koruma, kullanma dengesini de gözeterek bu güzelliklerin sonraki nesillere de sağlıklı bir şekilde aktarılması için hep birlikte el ele vererek devam edeceğiz" dedi.

'FLORA VE FAUNA ZENGİNİ 1568 ÇEŞİT VAR'

Bakan Yumaklı, "Burası, 54 yıl önce milli park ilan edilmiş. Bizim doğamızı, tabiatımızı, biyoçeşitliliğimizi, güzelliklerimizi koruma adına dün karar vermiş değiliz. Bu anlamda vatandaşlarımızın da çok ciddi bir bilince sahip olduğunu da söylemem gerekir. 428 bin dekar alana sahip 60 kilometrelik bir vadiden bahsediyoruz. Bu vadide bitki örtüsü olarak huş ve meşe ağırlıklı bir bitki örtüsü mevcut. Endemik özellikler taşıyan kırmızı benekli alabalıkta yine bu milli parkın içerisinde yer alıyor. Flora ve fauna zengini 1568 çeşit var. Bugüne kadar tespit edilmiş. Dolayısıyla toplam içerisinde yaban hayatının bütün özelliklerini taşıyan çok önemli bir park içerisindeyiz. 2 puhu kuşu, bir kerkenez, 2 kızıl şahin ve bir yaban keçisini doğaya ait oldukları yere salmış olduk. İnşallah biyoçeşitliğimizi, doğal güzelliğimizi koruma ve geliştirme adına ülkemizin 4 bir tarafında faaliyetlerimiz devam edecek" diye konuştu.

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,