Haberler

Bakan Yumaklı, Munzur Vadisi Milli Parkı'nda Yaban Hayvanlarını Doğaya Saldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Munzur Vadisi Milli Parkı'nda tedavi edilen yaban hayvanlarını doğaya bıraktı. Bakan, Türkiye genelinde 688 korunan alanın bulunduğunu ve bu alanların önemli biyoçeşitlilik sunduğunu vurguladı.

1) BAKAN YUMAKLI: KOVAN VARLIĞINDA 3'ÜNCÜ SIRADA, BAL ÜRETİMİNDE 2'NCİ SIRADAYIZ (2)

BAKAN YUMAKLI, MUNZUR VADİSİ'NDE

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bakanlar Kurulu tarafından 1971'de 'milli park' ilan edilen, zengin akarsu kaynakları, endemik bitki örtüsü ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan birçok yaban hayvanı ile Türkiye'nin en zengin milli parkları arasında yer alan Munzur Vadisi Milli Parkı'na beraberindeki heyetle geldi. Milli parkın Babaocağı mevkisinde tedavisi tamamlanan ve koruma altında bulunan yaban keçisini, kızıl şahin, kerkenez ve 2 puhu kuşunu doğaya bıraktı.

'TÜM TÜRKİYE'DE ŞU ANA KADAR 688 KORUNAN ALAN İLAN EDİLMİŞ'

Burada konuşan Bakan Yumaklı, "Burada tedavisi yapılan, bakımı yapılan hayvanların doğaya salımı gerçekleştirildi. Doğa Koruma Milli Parklardaki arkadaşlarımız sadece biyoçeşitliliğimizin korunmasında değil, aynı zamanda uyumlaştırma, bölgelerin belirlenmesi ve diğer birçok konuda hem ülkemizdeki doğal güzelliklerin korunması, kollanması hem de uluslararası taahhütlerimizin yerine getirilmesinin sağlanması açısından son derece önemli görev icra ediyor. Tüm Türkiye'de şu ana kadar 688 korunan alan ilan edilmiş. Bu alanların yaklaşık yüzde 82'si Doğu ve Güneydoğu bölgemizdedir. Dolayısıyla buranın eşsiz tabiatının adeta bir açık hava müzesi olmasının da bunda çok büyük etkisi var. Özellikle terörün gölgesinin bu toprakların üzerinden kalkmasıyla birlikte son dönemde hepimizin şahit olduğu vatandaşlarımızın bu güzelliklerinin tadını çıkarmak anlamında gözlemek ve yakından hissetmek anlamında buralara geldiklerini görüyoruz. Elbette onlarla beraber biraz önce söylediğim gibi koruma, kullanma dengesini de gözeterek bu güzelliklerin sonraki nesillere de sağlıklı bir şekilde aktarılması için hep birlikte el ele vererek devam edeceğiz" dedi.

'FLORA VE FAUNA ZENGİNİ 1568 ÇEŞİT VAR'

Bakan Yumaklı, "Burası, 54 yıl önce milli park ilan edilmiş. Bizim doğamızı, tabiatımızı, biyoçeşitliliğimizi, güzelliklerimizi koruma adına dün karar vermiş değiliz. Bu anlamda vatandaşlarımızın da çok ciddi bir bilince sahip olduğunu da söylemem gerekir. 428 bin dekar alana sahip 60 kilometrelik bir vadiden bahsediyoruz. Bu vadide bitki örtüsü olarak huş ve meşe ağırlıklı bir bitki örtüsü mevcut. Endemik özellikler taşıyan kırmızı benekli alabalıkta yine bu milli parkın içerisinde yer alıyor. Flora ve fauna zengini 1568 çeşit var. Bugüne kadar tespit edilmiş. Dolayısıyla toplam içerisinde yaban hayatının bütün özelliklerini taşıyan çok önemli bir park içerisindeyiz. 2 puhu kuşu, bir kerkenez, 2 kızıl şahin ve bir yaban keçisini doğaya ait oldukları yere salmış olduk. İnşallah biyoçeşitliğimizi, doğal güzelliğimizi koruma ve geliştirme adına ülkemizin 4 bir tarafında faaliyetlerimiz devam edecek" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı

Katliam görüntüleri Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurun
Bolu'da 32 şüpheliden 11'ine müebbet! Mahkeme önünde gözyaşları sel oldu

32 şüpheliden 11'ine müebbet! Mahkeme önünde gözyaşları sel oldu
Bütçe Komisyonu'nda Numan Kurtulmuş salonu terk etti: Bu çok ağır bir hakaret

Bütçe Komisyonu'nda gerginlik! Numan Kurtulmuş salonu terk etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş Denetim Kurulu, kulübün borcunu açıkladı

Beşiktaş'ta şoke eden rakam
TES, Resmi Gazete'de! Tüm çalışanların maaşlarından kesinti yapılacak

Çalışanların maaşından kesinti yapacak düzenleme Resmi Gazete'de
UEFA açıkladı! Türkiye'den 2 stadyum dev finallere aday

UEFA açıkladı! Türkiye'den 2 stadyum dev finallere aday
Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor

Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor
Beşiktaş Denetim Kurulu, kulübün borcunu açıkladı

Beşiktaş'ta şoke eden rakam
Kartalkaya davasında kararın ardından gergin anlar! Bağırarak salondan çıktı

Kararın ardından gergin anlar! Bağırarak duruşma salonundan çıktı
Valiz içinde cesedi bulunan Ayşe Tokyaz'ın otopsi raporu çıktı

Valiz içinde cesedi bulunan Ayşe Tokyaz'ın otopsi raporu çıktı
Cardi B'nin canlı yayındaki hijyen itirafı şaşkınlık yarattı

Ünlü ismin canlı yayındaki itirafı şaşkınlık yarattı
Sudan'ın TikToker kasabı, insanları infaz ettiği anları paylaştı

Sudan'ın TikToker kasabı, insanları infaz ettiği anları paylaştı
Trabzonspor'un Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu

Milyonların beklediği dev maç öncesi Bordo-mavililere müjde
Beyoğlu'nda tasmalı rezalet! 2 şüpheli de tutuklandı

Tasma takan da taktıran da sabaha karşı evinden alındı
Ağlayarak zor günler geçirdiğini duyuran Nagihan Karadere'den yeni açıklama

Ağlayarak zor günler geçirdiğini söylemişti! Yeni haber geldi
Pazartesi açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı

Pazartesi günü açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten kritik mesaj
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.