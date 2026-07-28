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Türkiye, Fransa’ya da 2 yangın söndürme uçağı gönderdi

Türkiye, Fransa’ya da 2 yangın söndürme uçağı gönderdi
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İspanya'dan sonra Fransa'nın da orman yangınlarıyla mücadelesine destek amacıyla iki yangın söndürme uçağının yola çıktığını duyurdu. Bakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hareket ettiklerini ve Türkiye'nin uluslararası dayanışma çerçevesinde ormanları koruma sorumluluğunu yerine getirdiğini belirtti.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İspanya'nın ardından orman yangınlarıyla mücadele eden Fransa için de 2 yangın söndürme uçağının yola çıktığını duyurdu.

Tarım Ve Orman Bakanı Yumaklı sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Avrupa'da günlerdir süren orman yangınları, verilen mücadelenin ne denli zorlu bir süreç olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, İspanya'ya gönderdiğimiz iki yangın söndürme uçağımızın ardından, Fransa'nın da destek talebi üzerine iki yangın söndürme uçağımızı görevlendirdik. Türkiye sahip olduğu imkan ve tecrübeyle yalnızca kendi ormanlarını değil, ihtiyaç duyulduğunda farklı ülkelerin ormanlarını korumak için de üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmektedir. Görev için yola çıkan kahraman mürettebatımıza ve sahada fedakarca mücadele eden tüm ekiplere üstün başarılar diliyorum. Ormanlar, bizlere emanet değil; gelecek nesillere bırakacağımız en kıymetli mirastır. Bu bilinçle sınırları aşan dayanışmayı ve mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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